كينيا.. مقتل وإصابة العشرات خلال احتجاجات ذكرى «سابا سابا»

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 29 آخرين خلال احتجاجات شهدتها عدة مناطق في البلاد، إحياءً لذكرى مظاهرات “سابا سابا” المؤيدة للديمقراطية.

وذكرت اللجنة، وفقًا لموقع “سيتزن ديجيتال” المحلي، أن الحصيلة المسجلة حتى الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي تضمنت 10 وفيات، 29 إصابة، حالتي اختطاف، و37 اعتقالاً في 17 مقاطعة مختلفة.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي رافقت هذه الاحتجاجات، مشيرة إلى رد فعل عنيف من جانب الشرطة، مع وقوع اعتقالات تعسفية وعنف مميت.

وتعد احتجاجات “سابا سابا” ذكرى لحركة تاريخية بدأت عام 1990 للمطالبة بإجراء انتخابات حرة وتعددية ديمقراطية، والتي أسفرت حينها عن تعديل دستوري يسمح بتشكيل أحزاب سياسية جديدة، وأدت الاحتجاجات الأخيرة إلى توقف شبه كامل للحياة الطبيعية في بعض المناطق، وسط تصاعد التوتر والعنف.