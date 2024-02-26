لأول مرة.. كييف تكشف عدد قتلى جنودها منذ بدء العملية الروسية

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لأول مرة، عن عدد قتلى جيش بلاده منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال زيلينسكي: إن عدد القتلى في الجيش الأوكراني على مدار سنتين يقدر 31 ألف جندي، مضيفا: هذه خسارة كبيرة لنا.

في المقابل، قدر الرئيس الأوكراني عدد القتلى الروس 180 ألفا، مشيرا إلى أن خسائر موسكو البشرية بلغت 500 ألف بما في ذلك الجرحى.

وأضاف زيلينسكي: إن القوات الروسية تستعد لشن هجوم جديد على الأراضي الأوكرانية في أواخر مايو المقبل، وتوقع شهرين صعبين قادمين، مؤكدا أن كييف لديها خطتها الواضحة للحرب.

وأضاف زيلينسكي، أنه من المهم لكييف وحلفائها الغربيين أن يبقوا متحدين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجّه قبل أيام، نداءً إلى الكونغرس الأميركي، لإقرار حزمة المساعدات الإضافية لكييف، قائلا: إن التقاعس عن إقرار حزمة المساعدات الجديدة سيكلّف الأوكرانيين أرواحهم.

هذا ويجتمع نحو 20 رئيس دولة وحكومة، معظمهم أوروبيون، اليوم الإثنين، في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة تأكيد دعمهم لأوكرانيا.