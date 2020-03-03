لأول مرة منذ عام 1994.. قمة مغاربية خلال 2020

عدة دول قبلت عقد قمة مغاربية خلال السنة الحالية. [أرشيفية/إنترنت]

كشف الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، اليوم الثلاثاء، عن وجود إمكانية لعقد قمة تجمع رؤساء الدول المغاربية، خلال العام الجاري.

وفي تصريح لوكالة “الأناضول”، على هامش ندوة صحفية نُظِمت في العاصمة تونس، لعرض نتائج دراسة حول عودة النساء المغاربيات من بؤر التوتر، شدد البكوش على ضرورة تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي، حتى لا تتعطل اجتماعاته وعمله الدوري.

وأشار إلى قبول عدة دول لعقد قمة مغاربية خلال السنة الحالية، دون أن يسمها.

ونوه أمين اتحاد المغرب العربي، بأنه قام بجولة في بعض الدول منها موريتانيا التي اتفق مع رئيسها محمد ولد الغزواني، على ضرورة تنشيط الاتحاد والتعجيل بعقد قمة له.

وأوضح البكوش، أنه بصدد القيام بجولة جديدة في باقي الدول المغاربية للتحضير للقمة المرتقبة، لافتاً إلى وجود بوادر إيجابية في هذا الشأن.

يُذكر أن آخر قمة عُقِدت على مستوى قادة دول المغرب العربي كانت عام 1994 في تونس، بسبب ما واجهه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه من عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية.

يُشار إلى أن اتحاد المغرب العربي وهو منظمة إقليمية تأسس عام 1989، بمدينة مراكش في المملكة المغربية، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي: الجزائر والمغرب، وتونس، وليبيا، وموريتانيا.

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