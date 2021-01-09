لأول مرة منذ 2017.. سيارات قطرية تعبر الحدود وتدخل السعودية

أفاد التلفزيون السعودي بأن سيارات قطرية عبرت الحدود ودخلت المملكة عبر منفذ بري اليوم السبت للمرة الأولى منذ أن قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في منتصف 2017.

وقال سائق ثاني سيارة تعبر منفذ “أبو سمرة-سلوى” لقناة الإخبارية: “الأزمة الحمد لله انحلت.. الاستقبال الطيب والحفاوة الطيبة والفرحة اللي نشوفها من إخواننا أشقائنا، اللهم لك الحمد”.

فيديو | أول القادمين عبر منفذ سلوى لـ #الإخبارية: المسؤولون يرحبون وإجراءات العبور يسيرة وتثلج الصدر pic.twitter.com/60ssbdJPCa — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2021

يأتي ذلك بعد أن تم الإعلان في السعودية يوم الثلاثاء، عن اتفاق دعمته الولايات المتحدة لإنهاء نزاع مرير مع قطر فرضت بموجبه هي والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على الدوحة، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وقد نفت قطر ذلك مرارا.

وحتى الآن لم تستأنف أي الرحلات الجوية بين قطر والدول الأربع، وبدأت الخطوط الجوية القطرية يوم الخميس إعادة تحديد المسارات الجوية لبعض رحلاتها لتمر بالمجال الجوي السعودي.

وقال متحدث باسم شركة “الاتحاد للطيران”، الناقل الجوي الرسمي لإمارة أبوظبي، إن الشركة تعتزم استئناف خدماتها بين أبوظبي والدوحة.

ولا تزال إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا قائمة على جانبي الحدود البرية بين قطر والسعودية.

فيديو | #الإخبارية ترصد عبور أول قادم من دولة #قطر عبر منفذ سلوى الحدودي إلى #المملكة pic.twitter.com/eVtLv5LtcD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2021