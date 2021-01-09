لأول مرة منذ 2017.. سيارات قطرية تعبر الحدود وتدخل السعودية

عين ليبيا | نُشر: السبت، 9 يناير 2021 - 17:27 | آخر تحديث: 9 يناير 2021 - 17:28 نُشر: السبت، 9 يناير 2021 - 17:27
دولي
AFP
سيارات قطرية تعبر الحدود وتدخل السعودية لأول مرة منذ قطع العلاقات

أفاد التلفزيون السعودي بأن سيارات قطرية عبرت الحدود ودخلت المملكة عبر منفذ بري اليوم السبت للمرة الأولى منذ أن قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في منتصف 2017.

وقال سائق ثاني سيارة تعبر منفذ “أبو سمرة-سلوى” لقناة الإخبارية: “الأزمة الحمد لله انحلت.. الاستقبال الطيب والحفاوة الطيبة والفرحة اللي نشوفها من إخواننا أشقائنا، اللهم لك الحمد”.

يأتي ذلك بعد أن تم الإعلان في السعودية يوم الثلاثاء، عن اتفاق دعمته الولايات المتحدة لإنهاء نزاع مرير مع قطر فرضت بموجبه هي والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على الدوحة، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وقد نفت قطر ذلك مرارا.

وحتى الآن لم تستأنف أي الرحلات الجوية بين قطر والدول الأربع، وبدأت الخطوط الجوية القطرية يوم الخميس إعادة تحديد المسارات الجوية لبعض رحلاتها لتمر بالمجال الجوي السعودي.

وقال متحدث باسم شركة “الاتحاد للطيران”، الناقل الجوي الرسمي لإمارة أبوظبي، إن الشركة تعتزم استئناف خدماتها بين أبوظبي والدوحة.

ولا تزال إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا قائمة على جانبي الحدود البرية بين قطر والسعودية.

آخر تحديث: 9 يناير 2021 - 17:28
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