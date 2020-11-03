لافروف: موسكو مستعدة للعمل مع أي فائز في الانتخابات الأمريكية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو ستحترم اختيار الشعب الأمريكي، فهي مستعدة للتعاون مع أي رئيس مستقبلي، بغض النظر عن انتمائه الحزبي، لكنها لا ترفع سقف التوقعات.

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة “كوميرسنت”: “روسيا ستحترم أي خيار للشعب الأمريكي ومستعدة للتعاون البناء مع الفائز في التنافس على البيت الأبيض، بغض النظر عن انتمائه الحزبي. ومع ذلك، مع مراعاة الظروف الحالية، فإننا نقيّم بشكل واقعي آفاق التعاون الثنائي ولا نرفع سقف التوقعات… لننتظر نتائج التصويت. لم يتبق سوى القليل”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن لافروف قوله: “لسوء الحظ، علينا أن نعترف بأن الحوار مع روسيا لا يزال رهينة الصراع السياسي الداخلي الأمريكي، والذي له تأثير كبير على خطاب المرشحين للرئاسة قبل الانتخابات، وعلى الإجراءات العملية للقيادة الأمريكية على المسرح الدولي”.

وفي وقت سابق، صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بأن جهاز المخابرات الخارجية الروسي لا يرى أي اهتمام من طرف الولايات المتحدة بتحسين العلاقات مع روسيا حتى بعد الانتخابات بغض النظر عن النتائج.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، انتخابات الرئاسة الأمريكية وبدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية.