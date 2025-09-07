لبنان.. «الحزب القومي» يوضح بعد مداهمة الجيش لمعسكر في الشويفات

نفى الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان وجود أي معسكرات أو تدريبات عسكرية له في بلدة الشويفات، وذلك بعد تداول أنباء عن مداهمة الجيش اللبناني لموقع يُزعم أنه تابع للحزب في المنطقة.

وأوضح الحزب في بيان رسمي أن المكان الذي دخل إليه الجيش هو أرض خاصة تُستخدم لنشاط طلابي تربوي يُقام سنويًا في الصيف، ويشارك فيه الطلاب، مؤكدًا أن لا توجد أي منشآت أو نشاطات عسكرية في الموقع، وأن الحديث عن مخيم تدريبي عسكري غير صحيح جملة وتفصيلا.

وكانت قناة “الجديد” اللبنانية قد نقلت معلومات تفيد بأن الجيش داهم مخيمًا تدريبيًا للحزب القومي في الشويفات، وأوقفت قوة من الجيش بعض الأشخاص وصادرت أسلحة وعتادًا ولباسًا عسكريًا.

لكن الحزب أوضح أن المداهمة جاءت نتيجة التباس بسبب ورود معلومات عن إطلاق نار في المنطقة، وأن الواقعة لا تتعدى نشاطًا طلابيًا بحتًا.

ودعا الحزب وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار وعدم الانجرار خلف الشائعات، مؤكدًا احترامه الكامل لدور الجيش وصلاحياته في حفظ الأمن والاستقرار.

ويأتي هذا في ظل حملة يقوم بها الجيش اللبناني تشمل مداهمات لمخيمات ومعسكرات مختلفة ومصادرة أسلحة، في إطار خطة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

نائبة الموفد الأمريكي تصل بيروت لمتابعة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة

وصلت اليوم نائبة الموفد الأمريكي إلى بيروت مورغان أروتاغوس، برفقة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر، لإجراء سلسلة لقاءات مع قيادات أمنية وعسكرية للاطلاع على خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة.

وسيعقد الوفد الأمريكي اجتماعًا مع فريق لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في الناقورة جنوب لبنان لمناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة، في إطار متابعة تطبيق القرار الدولي 1701.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد التقى كوبر ودعا الولايات المتحدة لممارسة ضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، مؤكداً أن ذلك سيمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.

وأوضح أن الجيش أنجز تمركزه في أكثر من 85% من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني ويواصل جهوده في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، رغم الظروف الجغرافية واللوجستية الصعبة، والتي أسفرت عن استشهاد 12 عسكريًا خلال تنفيذ هذه المهام.

وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش بدأ استلام السلاح من بعض المخيمات الفلسطينية وفق اتفاق تم خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان.

ومن المقرر أن يعود المسؤول العسكري الأمريكي اليوم الأحد إلى بيروت لمرافقة أروتاغوس في اجتماع لجنة تطبيق وقف إطلاق النار في الناقورة.