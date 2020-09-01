لبنان.. القضاء يُوقف 4 ضباط في قضية انفجار مرفأ بيروت

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف وجاهية جديدة بحق 4 ضباط في إطار التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضية إلى 22.

وبحسب ما أفاد الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فإن المحقق العدلي القاضي فادي صوان استجوب اليوم، مسؤول مخابرات الجيش في المرفأ العميد أنطوان سلوم والرائد في أمن الدولة جوزف النداف والرائد في الأمن العام شربل فواز والرائد في الأمن العام داوود فياض، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم جميعا، بناء على طلب النيابة العامة التمييزية.

ياتي ذلك في حين، أعلن القضاء اللبناني أمس الاثنين، عن توقيف 5 أشخاص إضافيين في ملف انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس الماضي.

وأعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن عدد قتلى الانفجار ارتفع إلى 190، فيما تجاوز عدد الجرحى 6500، ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.