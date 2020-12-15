لبنان.. تحذيرات من قبول طلبات صداقة من «الموساد» عبر فيسبوك

حذرت قيادة الجيش اللبناني، المواطنين اللبنانيين من طلبات صداقة ورسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، باسم “الموساد” تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي، تتضمن دعوات للانضمام إليه والتواصل معه.

وكشفت القيادة في بيان، أن “عددا من المواطنين تلقوا طلبات صداقة ورسائل عبر الفايسبوك باسم (الموساد) تابعة لجهاز مخابرات العدوّ الإسرائيلي، تتضمن دعوات للانضمام إليه والتواصل معه”.

وحذرت قيادة الجيش اللبناني من “مغبة الانجرار وراء هذه المحاولات”.

كما دعت إلى “عدم الانسياق والتجاوب مع هذه الطلبات تحت طائلة التعرض للملاحقة القانونية”.