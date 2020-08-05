لبنان.. خسائر انفجار بيروت تتراوح بين 10 و15 مليار دولار

قال محافظ العاصمة اللبنانية بيروت مروان عبود، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.

ونقلت وكالة “رويترز” عن محافظ بيروت قوله، إن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

وأوضح أن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وأن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.

وهز انفجار مرفأ بيروت أمس الثلاثاء ترددت أصداؤه في الدول المجاورة.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، وفرضت الحكومة حالة الطوارئ.

وتسبب الانفجار في سقوط أكثر من 135 قتيلا و5 آلاف جريح.