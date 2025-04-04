لبنان.. قصف إسرائيلي عنيف يخلّف قتلى في صيدا

قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون في حصيلة أولية، لغارة جوية شنتها المقاتلات الإسرائيلية على شقة سكنية في منطقة دلاعة وسط مدينة صيدا جنوب لبنان.

وبحسب المعلومات، “استهدفت الغارة الإسرائيلية القيادي في حركة “حماس” الفلسطينية حسن فرحات “أبو ياسر”، واثنين من أفراد أسرته “ابنه وابنته” بصاروخين أطلقا من مسيرة”.

وانتشرت مقاطع فيديو، “تظهر الشقة المستهدفة والنيرات مشتعلة فيها من جراء الغارة الإسرائيلية”.

في السياق، “شنت مروحية إسرائيلية 3 غارات استهدفت غرفا جاهزة للسكن في بلدة الناقورة بجنوب لبنان، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات استهدفت مركزا للهيئة الصحية الإسلامية التابع للدفاع المدني اللبناني في بلدة الناقورة جنوب لبنان”.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن “غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة علما الشعب، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح”.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن “سلاح الجو هاجم عنصرا من حزب الله عمل في منطقة علما الشعب في جنوب لبنان”.

تجدر الإشارة، إلى أنه “رغم انتهاء مهلة سحب إسرائيل لقواتها من جنوب لبنان بموجب وقف إطلاق النار في 18 فبراير، أبقت هذه على وجودها في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود، وبشكل شبه يومي يقوم الجيش الإسرائيلي بخروقات كبيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهاجم بلدات حدودية في الجنوب وكذلك في شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت”.

من مكان الشقة السكنية التي قصفتها طائرات الاحتلال في صيدا جنوب لينان pic.twitter.com/tGWj3SCVQz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 4, 2025