لبنان.. مقتل مواطن سوريّ جرّاء الغارة الإسرائيلية على «الصويري»

توفي عامل سوري، متأثرا بإصابته، بعد استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة، سيارة في بلدة الصويري بالبقاع الغربي شرقي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن “السوري محمود رحب الذي أصيب بالغارة قضى متأثرا بجروحه”، مشيرة إلى أن “السيارة المستهدفة من نوع “رابيد” زرقاء يقودها عامل سوري في قطاع البناء، ونقل حيا الى أحد مستشفيات المنطقة”.

وأضافت الوكالة، أن “السوري توفي بعد ذلك”، لافتة إلى أنه “كان ينقل معلبات ومشروبات غازية من سوبر ماركت في بلدة الصويري للصائمين كجزء من عمله الذي يعتاش منه”.

هذا وتستمر التوترات على الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث يستهدف حزب الله المواقع العسكرية الإسرائيلية من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع حزب الله في جنوب لبنان والمناطق المجاورة للحدود.