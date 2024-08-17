لبنان.. مقتل 10 مدنيين بغارة إسرائيلية ونزوح أكثر من 100 ألف!

أعلنت الأمم المتحدة أن “نحو 110 آلاف شخص نزحوا من جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي”، مشيرة إلى “أن 35% من هؤلاء النازحين هم من الأطفال”.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، “أن التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 150 ألف شخص ما زالوا داخل الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي يبلغ طوله 120 كيلومترا”.

وقال: “إن الأعمال العدائية المستمرة والتبادلات اليومية لإطلاق النار عبر الحدود الجنوبية لا تزال تؤثر على المدنيين على جانبي الحدود”.

في سياق متصل، ارتفعت حصيلة القتلى في لبنان جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت وادي الكفور في قضاء النبطية إلى 10 قتلى و3 جرحى جلهم من أفراد الجالية السورية.

يشار إلى أن التوترات في المنطقة تصاعدت في الأسابيع القليلة الماضية بعد هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة أسفر عن سقوط قتلى، وألقت إسرائيل باللوم فيه على حزب الله، وردت إسرائيل بقتل أحد كبار قادة حزب الله في ضواحي بيروت، وتعهد حزب الله أيضا بالرد على إسرائيل.