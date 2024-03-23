لبنان يشتكي إسرائيل في مجلس الأمن  

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن لبنان سيقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفه “باعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على أنظمة الملاحة”.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن “الإجراء الإسرائيلي يؤثر على سلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي– بيروت، منذ بدء الحرب على غزة، وقد جاءت هذه الشكوى استكمالا لحملة توثيق الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية وتكملة لسلسلة الشكاوى المرفوعة سابقا”.

وبحسب وكالة رويترز، تابعت الوزارة في بيانها، “كما يحمّل لبنان إسرائيل المسؤولية الدولية وتبعات أية حادثة أو كارثة تسببها سياسة إسرائيل المتعمدة بالتشويش على أنظمة الملاحة الجوية والأرضية، والتعطيل المتعمد لأجهزة استقبال وبث الإشارات”.

هذا وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، حيث يستهدف “حزب الله” المواقع العسكرية الإسرائيلية من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، وتستهدف إسرائيل مواقع “حزب الله”، في جنوب لبنان والمناطق المجاورة للحدود.