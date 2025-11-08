لتحسين أوضاع العاملين.. «الغوج» يوقع على ترقية 163 جهة صحية

وقّع وكيل عام وزارة الصحة والمكلّف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج، دفعة جديدة من قرارات الترقية والتسوية الوظيفية لموظفي القطاع الصحي، شملت العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية والخدمية، وذلك في 163 جهة ومرفقًا صحيًا تابعًا للوزارة في مختلف أنحاء البلاد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الصحة على تحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين في القطاع الصحي، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تسوية أوضاع العاملين واستكمال إجراءات ترقياتهم وفق الضوابط الإدارية والقانونية المعتمدة.

وأكد الدكتور الغوج أن الوزارة مستمرة في استكمال باقي الملفات الإدارية لبقية المرافق الصحية، بما يضمن العدالة الوظيفية وتحفيز العاملين على الارتقاء بالأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

