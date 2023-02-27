لتدريب الجيش الليبي.. مصر تقترح خطّة ستعرضها على مجموعة الاتصال

كشفت قناة لقناة العربية الممولة من السعودية عن مقترح مصري أوروبي وبتوافق أمريكي يناول آلية تدريب وإعادة هيكلة الجيش الليبي بشكل كامل.

وبحسب قناة العربية فإنّ المقترح يتضمن تدريب القوات الليبية في الخارج وتوفير دورات تأهليية لمكافحة الإرهاب، والتعامل مع حرب العصابات، فضلا عن إرسال مستشارين عسكريين لتدريب الجيش الليبي والأجهزة الأمنية.

وأضافت القناة أنّ العمل على هذا المقترح ووضع إستراتيجية كاملة لتأهيل القوات الليبية سيكون على عدة مراحل، حيث اقترحت مصر تنفيذ المرحلة الأولى خلال شهرين على أن يكون القرار النهائي من دول مجموعة الاتصال المعنية بليبيا خلال أسابيع قليلة.

وتايعت القناة أنّ كل دولة في مجموعة الاتصال ستقدّم مل منها رؤيتها حول كيفية العمل على تأهيل القوات الليبية وخطتها والوعاء الزمني لتنفيذ هذه الخطة.