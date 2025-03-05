لتعزيز قدراتها العسكرية.. إيران تكشف عن طائرة «قاهر» الجديدة

كشفت إيران “عن مسيّرة “جاس 313″، التي تنتمي لعائلة طائرة “قاهر”، وهي طائرة استطلاع وقاذفة مزودة بمحرك نفاث قادر على تنفيذ مهامها بشكل جيد بسرعتها العالية”.

وبحسب وكالة “تسنيم”، “تم الكشف عن المسيرة خلال مراسم انضمام السفينة الحاملة للمسيرات “الشهيد باقري” إلى القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني”.

ووفق الوكالة، “تتمتع المسيرة الإيرانية بقدرة طيران تصل إلى ساعة واحدة ومقطع راداري منخفض والإقلاع والهبوط على مدارج قصيرة”.

ووفق وكالة “تسنيم”، “يعد مشروع “قاهر” أحد أبرز المشاريع في صناعة الطيران للقوات المسلحة الإيرانية، حيث شهد تطورا لافتا على مر السنوات، فقد بدأ كمقاتلة مخصصة لمهام الدعم الجوي القريب ليتحول اليوم إلى طائرة مسيرة خفية بأبعاد أصغر تحت اسم “جاس 313”.

وقال الأدميرال علي رضا تنغسيري، قائد القوات البحرية للحرس الثوري، “إن النسخة الكبيرة من الطائرة المسيرة جاس مزودة بمحرك نفاث”، وأكد أن “جاس 313″ بفضل سرعتها العالية تستطيع أداء مهامها بشكل جيد”.

وأضاف: “هذه الطائرة المسيرة الجديدة تتمتع بقدرة طيران مستمر لمدة ساعة، وقد أضافت قدرة كبيرة للسفينة الشهيد باقري”.

وأشار أيضًا إلى “نوع المهام التي تقوم بها طائرة “جاس”، وقال: “هذه الطائرة المسيرة تقوم بمهمتين، هما الاستطلاع والقصف، لصالح القوات البحرية للحرس الثوري”.

هذا و”تمكنت إيران خلال الأعوام الأخيرة، من تصميم وتصنيع أنواع مختلفة من المسيرات ذات تطبيقات متنوعة ومديات مختلفة”.