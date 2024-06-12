لجنة تحقيق أممية إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة  

أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي تبحث في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت اللجنة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، حول انتهاكات القانون الدولي والجرائم الدولية خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2023، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب بما في ذلك “جريمة الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالبت اللجنة إسرائيل “بوقف فوري لإطلاق النار” وإنهاء الحرب التي أجبرت آلاف المدنيين بمدينة رفح جنوب القطاع على الفرار إلى مناطق غير آمنة.