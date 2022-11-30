لقاء لمديري المخابرات الروسية والأمريكية

التقى مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، مؤخراً، مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ناريشكين قوله، إن اللقاء ناقش قضايا الأمن النووي والوضع في أوكرانيا.

وأضاف مدير المخابرات الروسية: “أؤكد بيان القائمة بأعمال السفير الأمريكي في موسكو السيدة رود. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني أن أشير إلى أن الكلمات الأكثر استخداما في هذا الاجتماع كانت الاستقرار الاستراتيجي، والأمن النووي، وأوكرانيا، ونظام كييف”.

وفي وقت سابق، قالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في موسكو، إليزابيث رود، إن لدى روسيا والولايات المتحدة قناة لمناقشة مسألة إدارة المخاطر النووية على مستوى أجهزة استخبارات البلدين.

وأشارت إلى أنه إذا ظهرت ضرورة للتواصل يمكن لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس المخابرات الخارجية الروسية التحدث مرة أخرى.