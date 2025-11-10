لقاء مرتقب مع ترامب.. الرئيس السوري يعقد محادثات تاريخية في أمريكا

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن يوم السبت، في أول زيارة لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946، وذلك بعد أيام على شطبه من قائمة واشنطن للإرهاب.

وسيعقد الرئيس الشرع اليوم، خلال الزيارة محادثات غير مسبوقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث من المتوقع توقيعه اتفاقًا للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأوضح الشرع خلال لقاء جمعه مع وفد من أبناء الجالية السورية في واشنطن يوم الأحد، أن سوريا “حققت خلال 11 شهراً إنجازات كبيرة بعد أن كانت معزولة تمامًا”، مؤكدًا أن “أعظم رأس مال لسوريا هو وحدة الشعب السوري في الداخل”.

وأضاف أن الدبلوماسية السورية، بقيادة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وصلت إلى مراحل مهمة في وقت قصير، وأن كل خطواتهم كانت “مدروسة وموفقة” رغم التحديات الكبيرة في مرحلة إعادة البناء.

وأشار الشرع إلى أن الحفاظ على النصر يتطلب جهودًا أكبر من تحقيقه، وأن جميع الخطوات في الخارج تهدف إلى تمهيد الطريق للشعب السوري، الذي وصفه بأنه رأس المال الأهم للبلاد.

من جانبه، أكد المبعوث الأميركي توم براك حرص الولايات المتحدة على دعم المبادرات التي تسهّل عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي والدولي.

كما قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن الشعب السوري محب للحياة، وأن العمل الحالي يركز على بناء بلد لأجيال المستقبل، مؤكدًا أن السياسة الوطنية تعتمد على الواقعية والمصلحة الوطنية، وأن الحكومة تعمل كفريق واحد لتحقيق سوريا حديثة ومتطورة.

على الصعيد الدبلوماسي، اجتمع الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لمناقشة إمكانية تقديم الدعم المالي لسوريا بعد سنوات الحرب، كما التقى ممثلين عن منظمات سورية.

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من دمشق لتنسيق المساعدات الإنسانية ومراقبة التطورات بين سوريا وإسرائيل.

وتأتي زيارة الشرع بعد حملة أمنية واسعة في سوريا نفذتها وزارة الداخلية، شملت 61 مداهمة و71 عملية توقيف، استهدفت خلايا نائمة لتنظيم داعش في عدة محافظات، في إطار جهود استباقية لتحييد التهديدات الأمنية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تعمل فيه سوريا على تأمين التمويلات اللازمة لإعادة الإعمار بعد 13 عامًا من النزاع، حيث قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 216 مليار دولار، في خطوة تهدف لإعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي على الساحة الدولية.