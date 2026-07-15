لماذا يدخل «الأفوكادو» في أنظمة التغذية الحديثة؟

لم يعد الأفوكادو مجرد فاكهة مرتبطة بالمطاعم الحديثة أو الأنظمة الغذائية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبح من الأغذية التي تحظى باهتمام واسع في الأبحاث العلمية بسبب تركيبته الغذائية الفريدة وتأثيره المحتمل على عدد من وظائف الجسم.

وتختلف هذه الفاكهة عن معظم أنواع الفواكه الأخرى، إذ تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون، لكنها ليست من النوع الذي يرتبط عادة بزيادة المخاطر الصحية، بل تتكون بشكل أساسي من الدهون الأحادية غير المشبعة، وهي الدهون نفسها التي توجد في زيت الزيتون والمكسرات، وترتبط وفق دراسات عديدة بتحسين صحة القلب عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

وتشير مراجعات علمية ودراسات غذائية إلى أن الأنظمة الغذائية التي تعتمد على مصادر الدهون غير المشبعة بدلًا من الدهون المشبعة يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وتقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من حمض الأولييك، وهو أحد الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي بحث العلماء تأثيرها على صحة القلب والالتهابات داخل الجسم. وتشير الأبحاث إلى أن استبدال الدهون المشبعة بهذا النوع من الدهون قد يساهم في تحسين مستويات الدهون في الدم.

كما أن الأفوكادو غني بالألياف الغذائية، إذ توفر ثمرة واحدة كمية مهمة من الألياف التي يحتاجها الجسم يوميًا. وتلعب الألياف دورًا أساسيًا في دعم صحة الجهاز الهضمي، وتنظيم حركة الأمعاء، والمساعدة في الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة في القولون.

وتربط دراسات علمية بين تناول كميات كافية من الألياف وانخفاض مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، من بينها أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، بسبب دورها في تحسين التحكم بمستويات السكر في الدم وتعزيز الشعور بالشبع.

وفيما يتعلق بالوزن، قد يبدو الأفوكادو خيارًا غير متوقع بسبب احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة مقارنة بالفواكه الأخرى، إلا أن أبحاثًا غذائية تشير إلى أن الدهون الصحية والألياف الموجودة فيه يمكن أن تساعد على زيادة الإحساس بالامتلاء وتقليل تناول الطعام لاحقًا.

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة “Nutrients” العلمية أن إضافة الأفوكادو إلى الوجبات يمكن أن ترتبط بزيادة الشعور بالشبع وتحسين بعض المؤشرات المرتبطة بالتحكم في الشهية، رغم أن الباحثين يؤكدون أن تأثيره على الوزن يعتمد بشكل أساسي على إجمالي السعرات التي يحصل عليها الشخص يوميًا.

كما بحث العلماء العلاقة بين تناول الأفوكادو وصحة الدماغ، نظرًا لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة مثل الدهون الأحادية غير المشبعة، وفيتامين “هـ”، وحمض الفوليك، ومركبات نباتية مضادة للأكسدة.

وتشير دراسات رصدية إلى وجود ارتباط بين الأنظمة الغذائية الغنية بهذه العناصر وتحسن بعض مؤشرات الوظائف الإدراكية، خاصة مع التقدم في العمر، إلا أن الباحثين يؤكدون أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتحديد تأثير الأفوكادو المباشر على الذاكرة والقدرات العقلية.

ويتميز الأفوكادو كذلك باحتوائه على مستويات مرتفعة من البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لتنظيم ضغط الدم، ووظائف العضلات والأعصاب.

وتشير دراسات غذائية إلى أن زيادة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن تساعد في تحقيق توازن أفضل مع تأثير الصوديوم في الجسم، وهو عامل مهم في المحافظة على ضغط دم صحي.

كما يحتوي الأفوكادو على فيتامين “هـ”، الذي يعمل كمضاد أكسدة يساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، إضافة إلى فيتامين “ك”، وحمض الفوليك، والمغنيسيوم، ومجموعة من المركبات النباتية التي تساهم في دعم وظائف الجسم المختلفة.

ومن العناصر التي أثارت اهتمام الباحثين أيضًا مركبات “اللوتين” و”الزياكسانثين”، وهي مركبات نباتية تتجمع في العين، وترتبط بدورها المحتمل في دعم صحة العين والحماية من بعض التغيرات المرتبطة بالعمر.

وتشير دراسة أجرتها جامعة إلينوي الأمريكية ونشرت في مجلة “Journal of Nutrition” إلى أن تناول الأفوكادو بشكل منتظم ارتبط بتحسن في بعض جوانب الوظائف الإدراكية لدى كبار السن، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج.

ورغم الفوائد العديدة التي تشير إليها الدراسات، فإن تناول الأفوكادو يحتاج إلى اعتدال، فهو غذاء غني بالطاقة ويحتوي على كمية مرتفعة من السعرات الحرارية، لذلك فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات اليومية خاصة لدى الأشخاص الذين يحاولون خفض أوزانهم.

كما يجب الانتباه إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه الأفوكادو، خصوصًا من لديهم حساسية تجاه مادة اللاتكس، بسبب وجود ارتباط معروف بين بعض أنواع الحساسية الغذائية.

ويفضل خبراء التغذية تناول الأفوكادو ضمن نظام غذائي متنوع، وليس باعتباره غذاءً علاجيًا منفردًا، إذ تعتمد الصحة العامة على مجموعة واسعة من العادات الغذائية، تشمل تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومصادر البروتين المتوازنة.

وتؤكد الأدلة العلمية الحالية أن الأفوكادو يمثل خيارًا غذائيًا غنيًا بالعناصر المفيدة، وقد يساعد تناوله باعتدال ضمن نمط حياة صحي في دعم صحة القلب والهضم والشعور بالشبع، لكن تأثيره الأكبر يظهر عندما يكون جزءًا من نظام غذائي متكامل وليس حلًا منفردًا لأي مشكلة صحية.