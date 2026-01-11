لهذا السبب.. الحكومة الصومالية تمنع الطيران العسكري الإماراتي!

أعلنت الحكومة الصومالية حظر دخول الطيران العسكري وطائرات الشحن المملوكة أو المستأجرة من قبل الإمارات إلى المجال الجوي الصومالي، على خلفية شبهات تتعلق بنقل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي عبر أراضي الصومال دون إذن مسبق من الأجهزة الأمنية.

وقالت مصادر أمنية صومالية إن قرار الحظر بدأ سريانه اعتبارًا من 8 يناير، رغم طلب الإمارات مهلة لمعالجة الخلافات، موضحة أن إحدى الطائرات العسكرية والإمدادات الإماراتية خالفت القرار مرتين يومي الجمعة والسبت، ما دفع الحكومة إلى تهديد باتخاذ إجراءات إضافية.

وأوضحت المصادر أن السلطات الصومالية سمحت استثناءً بتنفيذ ست رحلات إجلاء من مطار بوصاصو وأربع رحلات من مطار مقديشو لسحب القوات والمعدات العسكرية الإماراتية، مؤكدة أن الحظر لا يشمل الطائرات المدنية مثل “فلاي دبي”.

وأشارت المعطيات إلى بدء عملية تفكيك تدريجي للتواجد العسكري الإماراتي في الصومال، واصفًا دبلوماسيون وأمنيون الحظر بأنه أبرز خطوة تصعيدية في العلاقات الثنائية منذ انطلاق التعاون الأمني، ويشير إلى دخول العلاقات مرحلة غير مسبوقة من التوتر.

وفي وقت سابق، فرضت السعودية حظرًا على عبور طائرات الشحن العسكرية الإماراتية، مما أجبر هذه الطائرات المتجهة إلى قوات الدعم السريع السودانية عبر ليبيا على استخدام مسار بديل يمر عبر أرض الصومال وإثيوبيا ثم تشاد قبل الوصول إلى ليبيا.

هذا وتعود العلاقات الصومالية-الإماراتية إلى التعاون العسكري والأمني منذ سنوات، شملت دعم القوات المحلية وتدريبها وتزويدها بالمعدات العسكرية، غير أن استخدام أراضي الصومال لنقل مسؤولين سياسيين خارج القنوات الرسمية يمثل نقطة خلاف حادة.



