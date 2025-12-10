ليبيا تختتم «منتدى الغاز الدولي» وتعزز شراكاتها الإقليمية والدولية

اختُتمت فعاليات منتدى ليبيا–أفريقيا الدولي للغاز، الذي انعقد يومي 6 و7 ديسمبر 2025، باستضافة وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط وبتنظيم IN-VR واعتماد منتدى الدول المصدرة للغاز، وبشراكة معرفية مع S & P Global، وبمشاركة واسعة من خبراء وشركات دولية وإقليمية رائدة في قطاع الطاقة.

ووفّر المنتدى منصة محورية لتعزيز الحوار والتعاون بين ليبيا والدول الأفريقية والأوروبية وشركائها الدوليين، واستعراض الفرص الواعدة في مجال الغاز، ودعم الجهود الوطنية لتطوير القطاع بما يخدم أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت وزارة النفط والغاز أن مخرجات المنتدى ستُترجم إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة عبر تعزيز الشراكات، وجذب الاستثمارات، وتطوير مشاريع الغاز بما يعزز الدور الحيوي لليبيا في مستقبل الطاقة الإقليمي والدولي.

ويعكس انعقاد منتدى ليبيا–أفريقيا الدولي للغاز الدور المتنامي لليبيا في أسواق الطاقة العالمية، حيث يساهم الغاز الطبيعي في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، ويتيح تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا المنتدى في إطار جهود ليبيا لتطوير بنيتها التحتية للطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية منذ بداية الانفتاح على الأسواق الدولية بعد السنوات الماضية من التحديات السياسية والاقتصادية.