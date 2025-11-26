ليبيا تشارك باجتماعات برلمانية أممية لـ«مكافحة الإرهاب» في قبرص

شارك عضو الشعبة البرلمانية الليبية في برلمان البحر المتوسط، بالخير الشعاب، في الحوار البرلماني الخامس حول الطرق والنهج البرلمانية لمكافحة الإرهاب والجرائم ذات الصلة، إضافة إلى مشاركته في الاجتماع الثامن لآلية التنسيق بين البرلمانات بشأن مكافحة الإرهاب، اللذين نظمهما مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع برلمان البحر المتوسط ومجلس النواب في جمهورية قبرص، وذلك في مدينة ليماسول القبرصية.

وهدفت الاجتماعات إلى توفير منصة لتبادل الآراء وأفضل الممارسات بين البرلمانات والمنظمات الدولية، وتعزيز الدور البرلماني في مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم المرتبطة به، من خلال تطوير التشريعات وتبادل الخبرات ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات التشريعية.

يذكر أنه ومنذ عام 2017، بدأ مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إطلاق سلسلة اجتماعات مع برلمانات من دول المتوسط وأوروبا والشرق الأوسط، بهدف تأسيس شبكة برلمانية متعددة الأطراف تعمل على تطوير قوانين مكافحة الإرهاب ومراقبة تنفيذها، وذلك استجابة لتنامي التهديدات المرتبطة بالتطرف والجريمة المنظمة.