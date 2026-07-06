ليس بريئاً كما تظن.. حقائق صادمة عن «البطيخ الأحمر»

يُعتبر البطيخ الأحمر من أكثر الفواكه استهلاكًا في فصل الصيف عالميًا، ليس فقط لطعمه المنعش، بل لكونه عنصرًا غذائيًا غنيًا بالماء والمركبات النباتية النشطة. وتؤكد مراجعات علمية منشورة في مجلات مثل Nutrients وJournal of Agricultural and Food Chemistry أن البطيخ ليس مجرد فاكهة مرطبة، بل “نظام غذائي مصغر” يحتوي على عناصر تؤثر مباشرة في القلب والضغط والعضلات.

وتتجاوز نسبة الماء في البطيخ الأحمر 90%، ما يجعله من أبرز الأطعمة التي تساعد الجسم على مقاومة الجفاف، خصوصًا في موجات الحر، بينما يحتوي على مجموعة من المركبات النشطة مثل الليكوبين (Lycopene) والسيترولين (Citrulline) وفيتامين C، وهي عناصر خضعت لعدد كبير من الدراسات خلال العقد الأخير.

أولًا: ماذا تقول الدراسات عن فوائد البطيخ الأحمر؟

1. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

تشير دراسة منشورة في American Journal of Hypertension إلى أن مركب السيترولين الموجود في البطيخ قد يساهم في تحسين توسع الأوعية الدموية، ما يساعد في خفض ضغط الدم بشكل طفيف لدى بعض الأشخاص.

كما يرتبط الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي، بتقليل أكسدة الكوليسترول الضار، وهو عامل أساسي في الوقاية من أمراض القلب وفق مراجعات علمية في Harvard Health Publishing.

2. ترطيب الجسم بسرعة عالية

البطيخ يُصنَّف ضمن أعلى الفواكه في “الكثافة المائية”، حيث يمد الجسم بالسوائل مع كمية قليلة من السعرات الحرارية، ما يجعله مناسبًا لتعويض فقدان السوائل في الحر.

وتشير دراسات تغذية رياضية إلى أن تناول البطيخ بعد التمارين يساعد في:

تقليل الشعور بالعطش

دعم استعادة توازن السوائل

تقليل الإجهاد العضلي

3. تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي

الليكوبين الموجود في البطيخ الأحمر هو نفس المضاد الأكسدي الموجود في الطماطم، لكنه في بعض أنواع البطيخ يكون بتركيز أعلى.

وتوضح أبحاث منشورة في Food Chemistry أن الليكوبين قد يساهم في:

تقليل الالتهاب المزمن

حماية الخلايا من التلف

دعم صحة الجلد ضد أضرار الشمس

4. دعم الأداء العضلي

السيترولين الموجود في البطيخ يتحول داخل الجسم إلى أرجينين، وهو حمض أميني يساعد في تحسين تدفق الدم إلى العضلات.

بعض الدراسات الرياضية أشارت إلى أن عصير البطيخ قد يقلل من آلام العضلات بعد التمرين، لكنه ليس بديلاً عن التغذية الرياضية المتكاملة.

5. دعم الهضم وصحة الأمعاء

يحتوي البطيخ على كمية صغيرة من الألياف والماء، ما يساعد في:

تحسين حركة الأمعاء

تقليل الإمساك

دعم الترطيب الداخلي للجهاز الهضمي

ثانيًا: مخاطر البطيخ الأحمر عند الإفراط أو لدى بعض الفئات

رغم فوائده، تحذر مراجع طبية من أن الإفراط في تناول البطيخ قد يسبب آثارًا غير مرغوبة، خاصة لدى بعض الحالات الصحية.

1. ارتفاع السكر في الدم

البطيخ يحتوي على سكريات طبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز، ورغم أن مؤشره السكري ليس مرتفعًا جدًا، إلا أن دراسات التغذية تشير إلى أنه قد يرفع السكر بسرعة إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

وهذا مهم خصوصًا لمرضى السكري غير المنضبط.

2. اضطرابات هضمية

تناول كميات كبيرة من البطيخ قد يؤدي إلى:

انتفاخ البطن

غازات

إسهال خفيف عند بعض الأشخاص

وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الماء وسكريات سريعة الامتصاص.

3. تأثير على الكلى في بعض الحالات

البطيخ غني بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم للجسم، لكن مرضى الفشل الكلوي قد يواجهون صعوبة في تنظيمه، ما قد يؤدي إلى ارتفاعه في الدم.

4. حساسية الفودماب (FODMAP)

بعض الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو حساسية الفودماب قد يشعرون بعدم ارتياح بعد تناول البطيخ، بسبب محتواه من الفركتوز القابل للتخمير.

ثالثًا: مين لازم ياكل البطيخ بحذر أو يقلله؟

وفق إرشادات تغذوية من مؤسسات مثل Mayo Clinic وHarvard Health، يُنصح بالحذر أو تقليل الاستهلاك في الحالات التالية:

مرضى السكري (خصوصًا غير المتحكم به)

مرضى الكلى المتقدمة

الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي

من لديهم حساسية تجاه الفركتوز

الأطفال عند الإفراط بكميات كبيرة

رابعًا: أفضل طريقة لتناول البطيخ علميًا

الدراسات الغذائية تشير إلى أن طريقة الاستهلاك تؤثر على فائدته:

تناوله باعتدال (2–3 شرائح متوسطة يوميًا)

تجنبه على معدة فارغة عند مرضى السكر

دمجه مع بروتين أو مكسرات لتقليل سرعة امتصاص السكر

تجنب العصائر المركزة بكميات كبيرة

وأخيراً البطيخ الأحمر ليس مجرد فاكهة صيفية، بل مركب غذائي غني بالماء والمضادات الأكسدة التي تدعم القلب والعضلات والترطيب، لكن تأثيره الصحي يعتمد على الكمية والحالة الصحية للشخص.