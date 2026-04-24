كارثة جديدة في المتوسط.. غرق 17 مهاجراً قبالة سواحل الجزائر

أعلن سفير الصومال لدى الجزائر يوسف أحمد حسن عن مصرع ما لا يقل عن 17 مهاجرًا صوماليًا، إثر انقلاب قارب كانوا على متنه في المياه الواقعة بين الجزائر وإسبانيا، في حادثة جديدة تعيد تسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

وأوضح السفير الصومالي، في تصريح لوسائل إعلام صومالية رسمية، أنه تلقى اتصالات من عدد من أولياء الأمور الذين أعربوا عن قلقهم وبحثهم عن معلومات حول ذويهم المفقودين، في ظل تضارب الروايات بشأن مصير الركاب.

وأشار إلى أن الضحايا، بينهم 12 رجلًا و5 نساء، لقوا حتفهم غرقًا بعد انقلاب القارب خلال محاولتهم عبور البحر في رحلة وُصفت بالخطيرة باتجاه السواحل الأوروبية.

وأضاف السفير الصومالي لدى الجزائر يوسف أحمد حسن أنه تواصل مع وزارة الخارجية الجزائرية، التي أكدت وقوع حادث غرق لمجموعة من المهاجرين الأفارقة في منطقة ساحلية تبعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة الجزائر العاصمة.

وتُعد منطقة شمال إفريقيا، الممتدة نحو السواحل الإسبانية، من أبرز مسارات الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا، حيث يعتمد العديد من المهاجرين على قوارب متهالكة ومكتظة، ما يؤدي إلى تكرار حوادث الغرق بشكل مأساوي.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار تدفق المهاجرين عبر هذا المسار البحري، الذي يُصنّف من بين الأخطر عالميًا بسبب صعوبة الظروف البحرية وضعف وسائل النقل المستخدمة وغياب معايير السلامة.

هذا ويشهد البحر المتوسط منذ سنوات موجات متكررة من حوادث غرق المهاجرين، خصوصًا على المسار الرابط بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، والذي يُستخدم من قبل آلاف الأشخاص سنويًا بحثًا عن فرص اقتصادية أو ملاذ آمن.

وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات تهريب البشر تستغل هذا المسار الخطير، عبر استخدام قوارب غير مؤهلة للإبحار لمسافات طويلة، ما يجعل الرحلات محفوفة بمخاطر عالية وينتج عنها خسائر بشرية متكررة.