مؤسسة النفط تعلن تحديثات لـ«حركة توريد الوقود»

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط آخر تحديث لحركة توريد الوقود والمستودعات بالموانئ الليبية ليوم الجمعة 16 يناير 2026.

ويُظهر التقرير توفر البنزين والديزل والغاز الطبيعي بكميات تكفي لعدة أيام بحسب كل ميناء، مع استمرار تحرك ناقلات الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلية.

ففي ميناء طرابلس، يبلغ رصيد البنزين 33,970 طن متري يكفي لمدة 6 أيام، والديزل 10,511 طن متري يكفي لمدة 6 أيام، فيما الغاز يكفي لمدة 5 أيام بكمية 2,480 طن متري، والناقلات تحت التفريغ.

وفي ميناء مصراتة، الرصيد يكفي 4 أيام للبنزين بكمية 17,444 طن متري، و4 أيام للديزل بكمية 10,561 طن متري، والغاز يكفي لمدة يومين بكمية 400 طن متري، مع وجود ناقلة بنزين وناقلة ديزل في انتظار التفريغ.

أما ميناء الزاوية، فسجل 8,725 طن متري من البنزين تكفي 4 أيام، و19,216 طن متري من الديزل تكفي 5 أيام، والغاز 480 طن متري يكفي يومين، مع استمرار حركة الناقلات لتفريغ الوقود.

وفي ميناء بنغازي، الرصيد يكفي 4 أيام للبنزين بكمية 22,000 طن متري، و6 أيام للديزل بكمية 6,000 طن متري، والغاز 650 طن متري يكفي يومين، مع وجود ناقلات تحت التفريغ وناقلة في انتظار التفريغ.

أما ميناء طبرق، فالرصيد يكفي 3 أيام للبنزين بكمية 2,234 طن متري، و3 أيام للديزل بكمية 5,978 طن متري، والغاز 28 طن متري، والناقلات تحت التفريغ.

وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرارية توريد الوقود للمناطق كافة، وتفادي أي نقص محتمل يضر بالأنشطة الاقتصادية والخدمات الحيوية في البلاد.