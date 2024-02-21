مؤسس ويكيلكس يواجه القرار الأخير قبل تسليمه للولايات المتحدة

تقترب معركة مؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانج، من نهايتها، بعد رحلة طويلة مع الاجراءات القانونية المطولة في المحاكم البريطانية خسر خلالها أسانج قرارات قضائية متتالية في السنوات الماضية.

فقد بدأت المحكمة العليا في بريطانيا، الثلاثاء، النظر في الطعن المقدم من أسانج ضد قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تسعى لمحاكمته بتهم تتعلق بنشر ملفات عسكرية ودبلوماسية سرية.

وإذا وافقت المحكمة على الطعن في ختام الجلسات المتوقع أن تستمر يومين، فستكون أمام أسانج فرصة أخرى لعرض قضيته أمام محكمة في لندن مع تحديد موعد لجلسة كاملة.

وإذا خسر الطعن فسيكون استنفد كافة الطعون في المملكة المتحدة، وسيدخل في عملية الترحيل علماً بأن فريقه القانوني ألمح إلى أنه سيستأنف القرار أمام محاكم أوروبية.

وتقول زوجته ستيلا أسانج إن القرار هو مسألة حياة أو موت بالنسبة لأسانج، الذي تدهورت صحته خلال فترة احتجازه.

وتطالب واشنطن بتسليمها المواطن الأسترالي البالغ 52 عاماً بعدما وجهت له مرات عدة اتهامات بين عامي 2018 و2020 على خلفية نشر ويكيليكس في 2010 ملفات سرية تتعلق بحربي العراق وأفغانستان.

