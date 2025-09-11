مئات الإصابات في خطر.. السلطات الأمريكية تحذّر بشأن فيروس قاتل

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس غرب النيل هذا العام، حيث سجلت البيانات زيادة بنسبة 40% مقارنة بالمعدل الطبيعي.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 770 حالة حتى أوائل سبتمبر، منها نحو 490 حالة خطيرة، مقارنة بحوالي 550 إصابة عادةً في مثل هذا الوقت، منها 350 خطيرة.

ويعتبر هذا الفيروس الذي ينقله البعوض أحد الأمراض الموسمية في الولايات المتحدة، مع تسجيل أغلب الإصابات في شهري أغسطس وسبتمبر، وهو ما جعل السلطات الصحية تكثف تحذيراتها للجمهور.

وقال مفوض الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس، الدكتور روبي جولدشتاين، إن “فيروس غرب النيل يمكن أن يكون مرضًا خطيرًا للغاية، ولا تزال معدلات وجوده في البعوض مرتفعة في الوقت الحالي”، مؤكداً ضرورة اتخاذ الاحتياطات الشخصية لحماية السكان، خصوصًا كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأوصت السلطات المواطنين باتباع إجراءات الوقاية الشخصية، مثل ارتداء قمصان وسراويل طويلة لتغطية الجسم، واستخدام طارد حشرات مسجل لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية، خصوصًا عند التواجد في الهواء الطلق خلال ساعات نشاط البعوض.