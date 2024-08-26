ماسك: فوز «هاريس» بالانتخابات كارثة للولايات المتحدة!

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، “أن فوز المرشحة الرئاسية من الحزب الديمقراطي “كامالا هاريس” في الانتخابات المقبلة سيكون كارثة للولايات المتحدة”.

وكتب ماسك عبر حسابه على منصة “إكس”: “المرشح الجمهوري دونالد ترامب سينقذ الديمقراطية وأمريكا، تذكروا كلماتي، كامالا هاريس ستكون كارثة للبلاد”.

وفي مارس الماضي، قال ماسك، “إن الولايات المتحدة بحاجة إلى وصول الحزب الجمهوري إلى السلطة “وإلا ستنتهي أمريكا”.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر المقبل، حيث سيتنافس على منصب الرئاسة المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.