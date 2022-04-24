«ماكرون» الأوفر حظا.. بدء الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية

انطلقت، صباح الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لانتخاب الرئيس المقبل للبلاد لولاية مدتها خمس سنوات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم، في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 تغ) أمام 48.7 مليون ناخب مسجل لانتخاب رئيسهم المقبل.

وصوت الفرنسيون المقيمون في بعض الأقاليم فيما وراء البحار والفرنسيون الذين يعيشون في الخارج يوم السبت للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ويختار الناخب الفرنسي، كما في عام 2017، بين الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون ومرشحة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان.

ويعتبر إيمانويل ماكرون الأوفر حظا برئاسة ثانية، بعد أن تصدر الجولة الأولى ب 27.84% من الأصوات مقابل 23.15% للمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.