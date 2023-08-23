ما المقصود من دعوة المبعوث الأممي إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة؟

شغل الرأي العام ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن، يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 والتي قال فيها: إن حكومة موحدة تتفق عليها الأطراف الليبية أصبحت أمراً ضرورياً لقيادة البلاد نحو الانتخابات، وأعقبته مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن التي أبدت استعداد بلادها لدعم تشكيل حكومة تصريف أعمال مهمتها الوحيدة قيادة البلاد حتى تقام انتخابات نزيهة.

الأطراف المعارضة لحكومة طرابلس انطلقت في تفسيرها لإحاطة باتيلي إلى القول بتشكيل حكومة من الصفر، إلا أن التصريحات حمَّالة أوجه؛ لأن الموقف لم يسبقه مقدمات مهدت له بشكل أولي ولا يدور في الكواليس بهذا الشكل، كذلك يتناقض تأويل الإحاطة مع التطمينات التي تصل إلى الدبيبة، وفق مقربين منه

ذاتها ضفة المعارضين للدبيبة في طرابلس، تطلق النقاشات الموسعة وفق قراءتها للإحاطة الأممية وتفتح ملفات المترشحين للحكومة التي كانت ستنتجها خارطة الطريق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة السابق خالد المشري، قبل أن تقطع عليها الطريق الصفقة السياسة بين الحكومة وحزب العدالة والبناء والتي أطاحت بالمشري وبخارطة الطريق وبكيان مجلس الدولة كجسم معارض للحكومة، وجعلت من حكومة الدبيبة طرف سياسي وحيد في المنطقة الغربية؛ مناظر للبرلمان وحفتر في الشرق.

وسبب عدم اقتناعنا بتفسير الضفة المعارضة للدبيبة؛ المخاوف الدولية من الذهاب إلى مرحلة صفرية ممثلة في ولادة حكومة لا تستطيع تولي زمام الأمور، إضافة إلى سلطة الأمر الواقع التي ما تزال قائمة على الأرض بين من لديه قوة يفرضها في الشرق ومن لديه تقارب مع القوة في المنطقة الغربية والوصول إلى تسوية سياسية بينهما يمثل حلا للمعضلة الليبية.

كذلك من أسباب عدم الاقتناع بجدية ذهاب المبعوث الأممي إلى الدفع بولادة سلطة تنفيذية جديدة؛ هو المرحلة الحرجة التي تشهد توترات في الجنوب وتوسع النفوذ الروسي وتسارع الأحداث كتسرب الجيش التشادي إلى الحدود الجنوبية لملاحقة المعارضة واتخاذ قوات الدعم السريع الجنوب الليبي حديقة خلفية، في غضون عملية عسكرية مرتقبة في النيجر.

بحسب توقع مراقبين للمشهد (برأيي يبدو واقعيا إلى حد ما) فإن الحكومة التي تكلم عنها باتيلي هي فكرة دمج السلطات التنفيذية التي طرحها المبعوث الأممي منذ فترة بشكل غير مباشر في لقاءاته بين الأطراف (وفق مقربين من المعسكرين) وتحدث عنها نائب رئيس الحكومة رمضان أبو جناح في مقابلته مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) في الرابع من أغسطس الجاري.

والمبعوث الأممي في إحاطته كان يريد الضغط للذهاب نحو هذا الخيار الذي انتجه اتفاق الدبيبة/حفتر، إلا أن كلاهما عرقل تسوية تعديل السلطة التنفيذية؛ بسبب ارتفاع سقف المطالب وفضل الهروب إلى اللجنة المالية العليا.

أيضا هناك توقعات بأن يجري دمج السلطة التنفيذية ومنحها صبغة تصريف الأعمال (في اتساق مع تلميح مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن) إلى حين إنجار الانتخابات استنادا على المخاوف الدولية من عدم تمكن حكومة جديدة بشخصيات جديدة من الوصول إلى أرضية اتفاق.

وهو ما نقرأه في تأكيد باتيلي المتكرر على ضرورة التوافق بين الأطراف السياسية الفاعلة، في ظل المعلومات عن استبعاد طرح خيار الذهاب لحوار سياسي جديد على غرار حوار جنيف.

الخلاصة: اعتقد أن إحاطة المبعوث الأممي بمجلس الأمن هي تطور في الموقف وخطوة للأمام بين الخطوات التي تمثلت في اتفاق بنغازي بين عقيلة وحفتر والمنفي على الملكية الليبية للحوار واللجنة المالية العليا ومن قبله التسويات التي صيغت تحت الطاولة بين الدبيبة وحفتر وبالتالي لن يكون هناك تحركا دوليا معاكسا ينسف الاتفاقات السابقة ويعود بالبلاد إلى النقطة صفر.

هذا والله أعلم.

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