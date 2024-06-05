ما عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين حتى الآن؟

أعلنت سلوفينيا اعترافها رسميا بأن “فلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، حيث صوت لصالح قرار الاعتراف 52 من أصل 90 عضوا في البرلمان”.

وقال وزارة الخارجية السلوفينية في بيان نشرته على منصة “إكس”: “اعترفت سلوفينيا في 4 يونيو 2024 رسميا بأن فلسطين دولة مستقلة وذات سيادة”.

وأكدت وزيرة الخارجية تانيا فاجون، في خطاب موجه إلى الشعب الفلسطيني، “إن قرار سلوفينيا هو رسالة أمل وسلام”، مضيفة: “نحن نؤمن بأن حل الدولتين فقط هو ما يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط”.

هذا واعترفت إسبانيا وايرلندا العضوان في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج رسميا بدولة فلسطين، وكانت السويد الدولة الأوروبية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بدولة فلسطين عام 2014، فضلا عن اعتراف 8 دول أخرى قبل انضمامها إلى الاتحاد، وهي بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا ومالطا، في حين اعترفت آيسلندا والفاتيكان أيضا، وهما من خارج إطار الاتحاد، حيث يبلغ الآن العدد الإجمالي للدول التي تعترف بفلسطين 147 دولة من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة.