مباحثات إيطالية مالطية حول تطورات الأوضاع في ليبيا وتونس

صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، أنها بحثت مع نظيرها المالطي روبرت أبيلا الأوضاع في تونس وليبيا.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن ميلوني قولها، في مؤتمر صحفي مشترك بمقر رئاسة الوزراء الإيطالية بروما: “تحدثنا عن تونس وليبيا وهما دولتان تتكرر الاتصالات معها”.

وأوضحت ميلوني أن “إيطاليا ومالطا تتفقان على أنه بدون الدفاع الكافي عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي يصبح من الصعب التحدث عن حركات الهجرة الثانوية”.

وأضافت: “التحدي هو التعامل مع الحركات الأولية. لقد عملنا مع رئيس الوزراء لتغيير نموذج المفوضية الأوروبية في السنوات الأخيرة”.

وأكدت رئيسة الحكومة الإيطالية أن “البيان المشترك المعتمد مع الرئيس التونسي قيس سعيد هو نتيجة ممتازة وتمهيد للتوصل إلى اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي”، وذلك في إشارة إلى زيارة الأحد الماضي إلى تونس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وشدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية على أن إيطاليا ومالطا تعتقدان أنه من الضروري تحديد الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بكل منها، وقالت: “هناك استعداد لاتخاذ خطوات إلى الأمام. نعتقد أنها ستكون استراتيجية لكلا بلدينا”.