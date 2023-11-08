مباحثات قطرية هولندية حول وقف إطلاق النار بغزة

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء مملكة هولندا مارك روته، اليوم الأربعاء، جهود التوصل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأفاد بيان للديوان الأميري القطري، بأن اللقاء الذي عُقِد بالعاصمة الدوحة بحث “تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة للوصول لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية”.

كما بحث الجانبان “العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها، ومناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك”.

وعبر رئيس الوزراء الهولندي عن “شكره وتقديره لأمير قطر على جهود دولته الدبلوماسية إقليميا ودوليا لاسيما فيما يتعلق بالأوضاع في غزة”.

ناقشت خلال مباحثاتي اليوم مع رئيس الوزراء الهولندي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود بلدينا الدبلوماسية للدفع في اتجاه وقف العدوان على غزة بشكل عاجل، وفتح ممرات آمنة أمام جهود الإغاثة الدولية للتخفيف من حجم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون. pic.twitter.com/WACFHIrf5E — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 8, 2023