مباحثات قطرية هولندية حول وقف إطلاق النار بغزة

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 8 نوفمبر 2023 - 23:50 | آخر تحديث: 8 نوفمبر 2023 - 23:54 نُشر: الأربعاء، 8 نوفمبر 2023 - 23:50
دولي
بحث اللقاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء مملكة هولندا مارك روته، اليوم الأربعاء، جهود التوصل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأفاد بيان للديوان الأميري القطري، بأن اللقاء الذي عُقِد بالعاصمة الدوحة بحث “تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة للوصول لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية”.

كما بحث الجانبان “العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها، ومناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك”.

وعبر رئيس الوزراء الهولندي عن “شكره وتقديره لأمير قطر على جهود دولته الدبلوماسية إقليميا ودوليا لاسيما فيما يتعلق بالأوضاع في غزة”.

آخر تحديث: 8 نوفمبر 2023 - 23:54
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً