متضامنة مع غزة.. خارجية الوحدة تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية العدوان التي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واستهداف قطاع غزة صباح اليوم.

الخارجية وفي بيان لها، أعلنت تضامنها مع الشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له من انتهاكات، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في غارات مكثفة على قطاع غزة 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع زوجاتهم وعدد من أطفالهم.

ونقلت صحيفة «معاريف» العبرية عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنّ «تل أبيب» تستعد لحرب على جبهات متعددة، بحسب الصحيفة.