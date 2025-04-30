محكمة لاهاي تفصل قريباً في قضية السودان والإمارات

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستصدر قرارها بشأن الدعوى المرفوعة من السودان ضد الإمارات يوم الاثنين المقبل، الموافق 5 مايو 2025.

جاء ذلك عقب جلسة مداولة تناولت التهم الموجهة من السودان ضد الإمارات، والمتعلقة بـ”جرائم الدعم السريع” في دارفور، خاصةً “الإبادة الجماعية بحق إثنية المساليت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور”.

وأفاد الإعلان الصادر عن المحكمة عبر موقعها الرسمي، أن القرار سيتم إصداره في الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي، وجاء في نص الإعلان: “تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان (السودان ضد الإمارات العربية المتحدة): طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة – المحكمة تصدر أمرها يوم الاثنين 5 مايو 2025 في الساعة 15:00”.

من جانبها، رفضت الإمارات بشكل قاطع عبر بعثتها في الأمم المتحدة ما وصفته بـ”الادعاءات الزائفة” التي تقدم بها المندوب الدائم للسودان، بشأن تورط الإمارات في “أي شكل من أشكال العدوان” أو “زعزعة الاستقرار” في السودان.