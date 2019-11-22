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محمود المصراتي يتوعد بـ«سحق» الكانيات

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 22 نوفمبر 2019 - 21:44
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توعد الإعلامي الليبي محمود المصراتي، بمعاقبة ومحاسبة عناصر اللواء التاسع “الكانيات” على الجرائم التي ارتكبوها.

وفي تسجيل مكالمة مسرب، قال المصراتي إن “الكانيات” ليس لهم إلا العقاب و”الدق”، حسب وصفه، منوهًا بأنهم لن يفلتوا من العقاب والحساب.

يُشار أن عناصر اللواء التاسع والذي كان يُعرف سابقًا باللواء السابع “الكانيات” انضموا إلى قوات حفتر بعد عدوانهم على العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي، حيث أصبحوا يتلقون الدعم والأوامر مباشرة من خليفة حفتر.

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يُذكر أن الصحفي والإعلامي الليبي محمود المصراتي والمُقيم في تونس منذ فترة، من أشد المؤيدين لعملية الكرامة منذ انطلاقها في عام 2014، وقام بالترويج لعملية قوات حفتر على العاصمة طرابلس إعلاميًا عبر مداخلات تلفزيونية على قنوات فضائية محلية وعربية.

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