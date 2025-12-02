مدير «أمن طرابلس» يطمئن على صحة أحد الضباط ويجري جولة ميدانية

تابع مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة الحالة الصحية للعميد بدر الدين مفتاح الطاهر التابع لقسم المعلومات والتحري، وذلك خلال زيارة أجراها له في إحدى مصحات العاصمة بعد تعرضه لحادث مروري استوجب تلقيه العلاج.

ورافقه في الزيارة مساعد مدير الأمن للشؤون العامة اللواء محمد زرتي، ورئيس قسم المعلومات والتحري اللواء محمد جادورة.

وأعرب مدير أمن طرابلس عن تمنياته للعميد الطاهر بالشفاء العاجل والعودة إلى عمله، مؤكداً الاهتمام الذي توليه المديرية لصحة وسلامة منتسبيها وتقديرها لجهودهم في أداء واجباتهم الأمنية.

وبعد الزيارة، نفذ مدير الأمن جولة ميدانية شملت عدداً من المكونات والتمركزات الأمنية في العاصمة، حيث تفقد مكتب شؤون المرور والتراخيص، وقسم مرور طرابلس، وقسم مباحث المرور، وقسم التفتيش والمتابعة، إضافة إلى مركز شرطة باب بن غشير ومركز شرطة أبوسليم.

وهدفت الجولة إلى متابعة سير العمل مباشرة والاطلاع على جاهزية الوحدات الأمنية.

ووجه مدير الأمن تعليمات بضرورة الانضباط والالتزام واليقظة أثناء تنفيذ المهام، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود لضمان حفظ الأمن وتقديم خدمات مهنية للمواطنين بما يسهم في استقرار العاصمة.