مركز الامتحانات يتابع تسجيل الطلبة «المتعثرين» بجميع المناطق

عقد مدير عام المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، اليوم الاجتماع الأول للعام 2026 مع مديري الإدارات والمكاتب، لمتابعة استعداد المركز لإجراء الامتحانات النهائية للشهادات العامة للعام الدراسي 2025–2026 والمقررة خلال شهر يونيو القادم.

وجاء الاجتماع لمناقشة مدى جاهزية المركز، واستعراض العراقيل المحتملة في سير العمل، ووضع سبل تذليلها لضمان إنجاح الامتحانات وتأمين سيرها بشكل سلس ومنظم.

كما تناول الاجتماع متابعة عملية إدخال ملفات التلاميذ والطلبة المتعثرين بالتنسيق مع مديري مكاتب الامتحانات في مختلف المناطق، لضمان تسجيل جميع الطلبة المقيدين في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة داخل ليبيا وخارجها.

وأكد أحمد مسعود أن ربط منظومة بيانات الطلبة بمنظومة الرقم الوطني لدى مصلحة الأحوال المدنية ساهم بشكل فعّال في تعديل بيانات عدد كبير من الطلبة وتصحيح أوضاعهم الإدارية.

وأضاف أن الأعمال مستمرة لتصحيح بقية الحالات وفق التعديلات الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للطلبة الليبيين، أما بالنسبة للتلاميذ غير الليبيين فإن حصولهم على الإقامة شرط أساسي للتسجيل، ويتم التنسيق مع مصلحة الجوازات للتحقق من الإقامات إلكترونيًا.