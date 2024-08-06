 مسؤول إيراني مخاطبا إسرائيل: سنرد بطريقة يخلدها التاريخ!

وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، “اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “إسماعيل هنية”، بإعلان حرب”، مؤكدا أن “الرد سيكون بطريقة يخلدها التاريخ”.

وقال عزيزي: إن “الرد على جريمة اغتيال “هنية” ومرافقه سيكون له عدة مواصفات، حتمي، ومؤلم وحازم، وسيبعث على الندم، ورادع ويلقن العدو درساً لن ينساه”، مؤكدا أن “إيران لن تتراجع في الدفاع عن أمنها القومي ومصالح شعبها وقيمتها الثورية”.

وفي رسالة إلى إسرائيل، قال البرلماني الإيراني: “سنهدد أمنكم في أي مكان في العالم وسنعكِّر راحتكم في أي مكان في العالم”، مضيفا أن “الرد الإيراني سيكون شاملاً ومتعدد الأبعاد وبطريقة يخلدها التاريخ”.

في السياق، أكد أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، “بدء التحقيقات في حادث اغتيال “هنية” وسيتم الكشف عن نتائجها لاحقا”، مؤكدا أنه “لم يتم اعتقال أي شخص على خلفية اغتيال هنية وما يتداول في الإعلام غير صحيح”.

وكانت الحرس الثوري الإيراني، أعلن الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران.