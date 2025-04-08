مسؤول بالأرصاد لـ«عين ليبيا»: لا أضرار جرّاء المنخفض والأجواء تعود للاستقرار غداً

شهدت العديد من المناطق هطول أمطار غزيرة، تسببت بسيول كبيرة، وسط دعوات وتحذيرات للمواطنين للانتباه قدر الإمكان.

وحول آخر تطورات الوضع في البلاد، قال مدير مكتب الإعلام بمركز أرصاد ليبيا محي الدين علي، لشبكة “عين ليبيا”: “إن ذروة الوضعية الجوية قاربت على الانتهاء اليوم، وغداً تعود الاستقرارية على مناطق الغرب الليبي ثم الشرق الليبي يوم الخميس”.

وأضاف: “شهدت الساعات الأربع وعشرون ساعة الماضية هطول أمطار غزيرة على مناطق الغرب الليبي، أدت إلى جريان الأودية فى عديد المناطق”.

وقال: “أعتقد ولست جازماً بذلك أنه لا يوجد أضرار حتى الآن”.