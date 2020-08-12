مساعدات مُنظمة «الرباط» التركية للأسر المتضررة بالسودان

بعدما تعرضت عاصمة السودان الخرطوم لأمطار غزيرة وسيول مما اصاب مئات الأسر بأضرار جراء السيول، وزعت منظمة “الرباط” التركية، مساعدات غذائية وعينية على الأسر المتضررة من السيول والأمطار التي ضربت مناطق في السودان، الأسبوعيين الماضيين.

وقال يوسف دومان، مدير المنظمة، للأناضول، الثلاثاء، إنه تم تقديم 600 وجبة غذائية وملابس للمحتاجين بقرية “النزيلة” شرق النيل، جنوب شرق العاصمة الخرطوم.

وتعرضت الخرطوم على مدار الأسبوعين الماضيين لأمطار غزيرة فيما ضربت سيول مناطق “شرق النيل”.

وبدأت منظمة “الرباط” التركية نشاطها في السودان، عام 2009، ببناء دار للأيتام بمدينة نيالا (غرب)، قبل أن تتوسع مجالات عملها.

وتنشط عدة منظمات تركية في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بالسودان، أبرزها وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”.