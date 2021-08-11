مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك بقيادة حاخام متطرف

اقتحم مستوطنون صهاينة يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين بينهم المتطرف غليك، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

#شاهد| خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى برفقة الحاخام ايهودا غليك.. مستوطنة تقوم بالتقاط الصور pic.twitter.com/aIHzdv9da1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 11, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.