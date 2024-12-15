«مسعود بارزاني» يعلّق على تصريحات «الجولاني» بشأن الأكراد   

علق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، “على تصريحات قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، التي خص بها الأكراد في سوريا”.

ورحب بارزاني بتصريحات الشرع، معتبرا أن “رؤية “الشرع” تجاه الكورد ومستقبل سوريا موضع سرور وترحيب من قبلنا”.

وقال: “نأمل بأن تكون بداية لتصحيح مسار التاريخ وإنهاء الممارسات الخاطئة والمجحفة التي كانت ترتكب بحق الشعب الكردي في سوريا”.

وأكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن “مثل هذا المنظور يمثل منطلقا يمهد لبناء سوريا قوية، ويجب على الكورد والعرب وجميع مكونات سوريا الأخرى اغتنام هذه الفرصة للمشاركة معا في بناء سوريا مستقرة وحرة وديمقراطية”.

وكان “أحمد الشرع- الجولاني” أكد خلال حديثه عن الأكراد، أنهم “جزء مهم من سوريا وتعرضوا لظلم كبير كبقية السوريين وبزوال النظام قد يزول الظلم عنهم وسوريا القادمة سيكون للأكراد دور مهم فيها، والكل سيأخذ حقوقه بالقانون”.

وأضاف: “لن يكون هناك ظلم على الأكراد بعد اليوم، سيكون هناك تاريخ جديد لسوريا”.