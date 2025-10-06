مصرع شخص بحادث مروّع في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن وقوع حادث سير مروع بطريق الدائري الثالث تسبب فيه سير إحدى المركبات في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى تصادم بين سيارتين وأسفر عن وفاة شخص وإصابات بليغة بين الركاب.

وقالت المديرية إن دوريات المرور السريع وفرق التصوير الجنائي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة في موقع الحادث لاستكمال التحقيقات ومعاينة مكان الواقعة.

ودعت مديرية أمن طرابلس السائقين إلى الالتزام بالمسارات المحددة واتجاهات السير، محذرة من مخاطر القيادة عكس الاتجاه لما تمثله من تهديد خطير للأرواح والممتلكات.