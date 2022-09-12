مصرف لبنان يتوقف عن توفير الدولار لواردات البنزين

أعلن مصرف لبنان أنه توقف عن توفير الدولار لواردات البنزين، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير.

وقال الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية خالد أبو شقرا في تصريح لشبكة “CNBC”، إن مصرف لبنان المركزي عمل خلال الأسابيع الماضية على خفض حجم الدولارات التي يوفرها عبر الصرف وهذا القرار عمل على ارتفاع أسعار صفيحة البنزين بأكثر من 20 ألف ليرة.

هذا وسبق لمصرف لبنان الاعلان العام الماضي أنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة وذلك بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية عن رفعها الكامل للدعم وذلك بعد رفع بشكل تدريجي وصل إلى 15% في الفترة الأخيرة والذي كان يتم عن طريق منصة الصيرفة الخاصة بالدولار، ليتم الآن تسعير المحروقات بسعر السوق الموازية للدولار.