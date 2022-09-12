مصرف لبنان يتوقف عن توفير الدولار لواردات البنزين

أعلن مصرف لبنان أنه توقف عن توفير الدولار لواردات البنزين، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير.
وقال الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية خالد أبو شقرا في تصريح لشبكة “CNBC”، إن مصرف لبنان المركزي عمل خلال الأسابيع الماضية على خفض حجم الدولارات التي يوفرها عبر الصرف وهذا القرار عمل على ارتفاع أسعار صفيحة البنزين بأكثر من 20 ألف ليرة.
هذا وسبق لمصرف لبنان الاعلان العام الماضي أنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة وذلك بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية عن رفعها الكامل للدعم وذلك بعد رفع بشكل تدريجي وصل إلى 15% في الفترة الأخيرة والذي كان يتم عن طريق منصة الصيرفة الخاصة بالدولار، ليتم الآن تسعير المحروقات بسعر السوق الموازية للدولار.
هذا وارتفعت أسعار البنزين إلى 653 ألف ليرة لبنانية لـلـ 20 لتراً من بنزين أوكتان 98، و 638 ألف للبنزين أوكتان 95، بزيادة بلغت 20 ألف ليرة، وتم تسعير الديزل أويل عند 790 ألف ليرة للـ 20 لتراً، أي بتراجع بألف ليرة.
يذكر أن سعر الصيرفة في السوق الموازية اليوم بلغ 35250 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، وارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
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