مصر تحذر سياسة التصعيد الإسرائيلية والاغتيالات

أدانت مصر سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين.. مُحذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة.وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة.

وطالبت مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليًا، الاضطلاع بمسئوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير بالشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.

واعتبرت مصر أن تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوض جهود مضنية تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.