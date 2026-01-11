بعد فوز مثير.. الفراعنة يواصلون مشوارهم نحو اللقب الثامن

نجح منتخب مصر في قلب الطاولة على حامل لقب النسخة السابقة، كوت ديفوار، بفوز مثير 3–2 مساء السبت على ملعب أدرار في أغادير، ليحجز مقعده في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، حيث سيواجه منتخب السنغال بطل 2021.

وانطلق اللقاء بإيقاع سريع، إذ افتتح عمر مرموش التسجيل في الدقيقة الرابعة مستفيدًا من خطأ دفاعي إيفواري، ما منح المنتخب المصري زخمًا هجوميًا مبكرًا.

وفي الدقيقة 32، عزز رامي ربيعة التقدم المصري بتسديدة رأسية من على القائم البعيد بعد عرضية متقنة من محمد صلاح، لتأكيد قدرة الفريق على استغلال الكرات الثابتة وتنظيمه الهجومي والدفاعي.

وحاول المنتخب الإيفواري العودة في النتيجة، إذ سجل أحمد فتوح هدفًا بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول، ما قلص الفارق وأعاد اللقاء إلى أجواء التوتر قبل الاستراحة.

مع بداية الشوط الثاني، واصل الفراعنة السيطرة، وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52 بعد تمريرة مميزة من إمام عاشور، ما منح الفريق راحة نسبية على صعيد النفسية والنتيجة.

وعاد منتخب كوت ديفوار للتهديد في الدقيقة 73 بهدف غويلا دووي، معيدًا المباراة إلى أجواء المنافسة، إلا أن التنظيم الدفاعي المصري ومهارة اللاعبين في إغلاق المساحات ضمن الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية، ليضمن منتخب مصر مكانه في نصف النهائي.

ويواصل المنتخب المصري مشواره نحو اللقب الثامن في تاريخه، بينما يتوجب على كوت ديفوار إعادة تقييم أدائه بعد خروج مبكر رغم كونه حامل اللقب السابق.