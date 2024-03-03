مصر توقع اتفاقية إطارية مع الفاو

وقعت مصر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أمس (السبت) على البرنامج الإطاري لنطاق عمل المنظمة في مصر.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان إن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي شهد اليوم مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر، وذلك بحضور المدير العام للمنظمة تشيوي دونغ يوي.

وأوضح البيان أن برنامج عمل منظمة الفاو في مصر يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وبما يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية.

وأكد وزير الزراعة المصري السيد القصير أن برنامج عمل الفاو في مصر خلال الفترة القادمة يتوافق مع متطلبات الدولة المصرية ذات الصلة بتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار القصير إلى أن الميزانية التقديرية للبرنامج تبلغ نحو 71 مليون دولار، موضحا أن البرنامج يتضمن تقديم الدعم الفني للأنشطة المرتبطة بقطاع الزراعة إلى جانب تقديم الدعم الفني في حالات الطوارئ مثل تفشي الأوبئة بين الحيوانات ومكافحة بعض الآفات الزراعية.

ولفت القصير إلى أن أولويات عمل البرنامج تستهدف كذلك تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ووضع السياسات والتشريعات الشاملة متعددة القطاعات ذات الصلة بسلامة الأغذية.

من جهته، أكد تشيوي دونغ يوي أن التعاون بين مصر والفاو يتضمن الكثير من المجالات أهمها تحقيق الأمن الغذائي وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني لمشروعات الزراعة والغذاء.

وتأسست منظمة الفاو عام 1945 ومقرها روما بإيطاليا، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود التعاون في مجال الأغذية والزراعة، وتلعب المنظمة دورا حيويا في تبادل السياسات الغذائية والزراعية في العالم وتحديد المعايير وجمع المعلومات والإحصاءات.