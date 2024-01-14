مصر والصين تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعت مصر والصين، اليوم الأحد، للوقف “الفوري” لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ مئة يوم.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين لوزير الخارجية الصيني “وانغ يي” في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية عن بيانين صدرا عن الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية تأكيدهما إن الجانبين بحثا التعاون المشترك والرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي، وخاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وأكد السيسي “ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي”.

ووفق بيان الرئاسة “اتفق المسؤول الصيني مع الموقف المصري” في هذا الشأن.

كما أكد الجانبان “ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم”.

وعقب لقاء بين “وانغ يي” ونظيره المصري، صدر بيان مشترك أفاد بـ”التوصل لتوافقات” بشأن قضايا المنطقة، بحسب الخارجية المصرية.

وتوافقت مصر والصين على “ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، ووقف كافة أعمال العُنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ،وتم التأكيد على الدعوة إلى الإفراج عن الرهائن والمُحتجزين من الجانبين” وفق البيان.

وأكد الجانبان كذلك “أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة”.

ويعيش في غزة نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم حوالي 2 مليون نازح حاليا جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

وبشأن تداعيات الأحداث على البحر الأحمر، وهو مرر ملاحي حيوي للتجارة وسلاسل الإمداد الدولية، أعرب الجانبان عن القلق “إزاء اتساع رقعة الصراع بالمنطقة”.

و”تضامنا مع غزة”، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ورد تحالف، تقوده الولايات المتحدة، بشن غارات على مواقع للحوثيين في اليمن يومي الجمعة والسبت الماضيين، فيما تتبادل إسرائيل بوتيرة يومية قصفا متقطعا مع “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان.

وشدد الجانبان المصري والصيني على أهمية “العمل علي خفض حدة التوتر في المنطقة، وأولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر”.

وأكدا “ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية”، وفق البيان المشترك.